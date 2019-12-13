13 Aralık 2019 Cuma 10:34:13 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:41:08
Bakan Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararı hakkında flaş yorumda bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosu'nun Ermeni kararı hakkında, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." tespitinde bulundu.
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