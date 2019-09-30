Geçtiğimiz hafta perşembe günü Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde yaşayan H.P.'nin bahçesinde izinsiz Hint keneviri yeştiştirdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71.7 kilogramı kurutulmamış toplam 92.9 kilogram esrar ele geçirildi.

İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.