16 Ağustos 2019 Cuma 07:00:58 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 07:23:20
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti!
- İHA’ların yerlerini tespit ettiği teröristlere son darbeyi Efeler Taburu indirdi
- Filipinler ordusunu Türkiye modernize edecek
- Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır