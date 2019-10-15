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15 Ekim 2019 Salı 09:09:54 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:05:26

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yakasındaki dikkat çeken rozet!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra ilk kez partisinin genel merkezine geldi. Objektiflere poz veren Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozetin Türk Dünyası Turan İlleri haritasını simgelediği ortaya çıktı.

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Bahçeli'nin yakasına taktığı rozet ise büyük dikkat çekti.

TAM KADRO BAHÇELİ'Yİ KARŞILADI

Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşıladı. Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü. 

ROZETİYLE TURAN VURGUSU YAPTI

Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı. Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı. Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette Türk Dünyası Turan İlleri olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü. 

TURAN AKIMI NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında, Avrupa'daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım, Türkçülük.

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