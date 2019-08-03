03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00:41 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:02:25
Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHP'ye geçti
MHP Lideri Devlet Bahçelinin çağrısı üzerine Kocaeli'de İP'li 2 isim MHPye katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İP'e geçen eski MHP'lileri tekrar partilerine davet etti. Bahçeli´nin daveti üzerine Kocaeli'de İP kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş´e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.
(İHA)
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