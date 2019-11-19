Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" dedi.
MHP lideri Bahçeli, bugün Meclis'te grup toplantısı yapmamasına rağmen muhalefet kulisine geldi. Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Erkan Akçay, Fethi Yıldız ve Yaşar Yıldırım da yer aldı. Bahçeli, beraberindeki MHP'lilerle birlikte kuliste sohbet etti.
BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTISI ARALIK'TA
MHP lideri Bahçeli, sağlık durumunun dışında Meclis'teki bütçe görüşmeleri nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda grup toplantısını düzenlemiyor. Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinin sonrasında, yılbaşından önce grup toplantısı düzenleyebileceği belirtildi.
EYT AÇIKLAMASI
Devlet Bahçeli, basın mensuplarının EYT ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım'da yaptığı konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajını vermişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalancılığı siyasetle izah edilemeyecek garabet haline geldi
- Son dakika... Bakan Akar'dan Ruslarla devriye açıklaması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski binbaşı Seymen'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
- Anayasa Mahkemesi, gazetecilere yüzde beş fazla mesai faizi ödenmesini iptal etti