Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri Bahçeli, bugün Meclis'te grup toplantısı yapmamasına rağmen muhalefet kulisine geldi. Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Erkan Akçay, Fethi Yıldız ve Yaşar Yıldırım da yer aldı. Bahçeli, beraberindeki MHP'lilerle birlikte kuliste sohbet etti.

BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTISI ARALIK'TA

MHP lideri Bahçeli, sağlık durumunun dışında Meclis'teki bütçe görüşmeleri nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda grup toplantısını düzenlemiyor. Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinin sonrasında, yılbaşından önce grup toplantısı düzenleyebileceği belirtildi.

EYT AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, basın mensuplarının EYT ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım'da yaptığı konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajını vermişti.