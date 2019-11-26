Bahçeli'den 'Külliye'ye giden CHP'li' açıklaması: Kumpastan ziyade proje

  • Bist 100
    104835
  • Dolar
    5,7422
  • Euro
    6,3288
  • Altın
    269,7550
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi! 'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi!
Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi
Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var
Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı
Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti... Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...
Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı
Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti
Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor
Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı
Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak? Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak?
'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu 'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu
Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 10:15:57 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:17:19

Bahçeli'den 'Külliye'ye giden CHP'li' açıklaması: Kumpastan ziyade proje

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması için "Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP’nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Türkgün gazetesinin sorularını yanıtladı. Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin olarak, "Allah’a bin şükür gayet iyiyim. Tedavi sürecimiz çok olumlu seyrediyor. Kaldı ki günlük mesaimize çoktan başladık. Elbette doktorların tavsiyelerine azami şekilde riayet ediyorum. Üst solunum yollarındaki bir rahatsızlıktan dolayı dikkatli ve titiz bir geçiş dönemi yaşadık. Hamd olsun çoğu gitti azı kaldı. Tedavimizde şifa bulduk. Hastalığın tekrar nüksetmemesi, tamamıyla silinip gitmesi için çalışmalarımızı bir plan dahilinde, istirahati de ihmal etmeden ifa ediyoruz. Hastalık insan içindir. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Bazen insan olduğunu ve insanlık değerlerini unutanlar çıkabiliyor. Hastalık üzerinden spekülasyon yapanları, dedikodu çıkaranları, olmadık şeyleri varmış gibi yazıp söyleyenleri Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tedavi sürecinde Türkiye gündeminden uzak kalmadığını vurgulayan Bahçeli, "Hafızamız yerinde, muhayyilemiz çalışıyor. Muhakememiz faal. Mukavemetimiz faaliyette. Kaldı ki, hayat normal akışı içinde. Elbette bütün olay ve sıcak gelişmeleri yakından takip ettim. Yeri geldiğinde görüş ve kanaatlerimi milletimizle paylaştım. Bu can bu tenden çıkmadıkça mücadelemizi heyecan ve inanmışlıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ TARTIŞMASI

MHP lideri Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışmasına ilişkin olarak, "Bir defa yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma projesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye’nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kaynağından ve kökünden tamamen kopmuştur. Atatürk’ün mirası yağmalanmıştır. Yabancı başkentlerin esaretine giren bir CHP söz konusudur. Bununla birlikte muhasım lobilerin tasallutu altındadır.

Kılıçdaroğlu denetim ve kontrolden çıkmıştır. Türkiye’yi uçuruma çekmek maksadıyla yaptığı çirkeflikleri ve çirkin siyaseti milletimiz reddetmektedir.

Anlaşılan bu siyaset ilkelliğiyle bezenmiş kirli ve zillet üsluptan rahatsızlık duyanların bir alternatif oluşturmak için harekete geçmişlerdir. Meşru mudur değil midir, bunu bilemem. Ama ortada bir arayış olduğu kesindir.

Beştepe’de Sayın Cumhurbaşkanı’yla gizemli bir CHP’linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan’dır. Kaynağı da son derece şüphelidir. Sonunda yazan da, kaynak da, suçlanan da, suçlayanlar da konuşmuştur. Akıl tutulması had safhadadır. Ortalık karmakarışıktır.

İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu’nun Rahmi Turan’ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır. Cumhurbaşkanı, ‘külliyen yalan’ diyor, Muharrem İnce, ‘kendimi yakarım ve CHP’de çete var’ diyor, kaynak ‘ısrarlıyım’ mesajı veriyor, Rahmi Turan ‘hata yaptım’ diye yazıyor, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, 9 Kasım saat 01.15’de gizemli CHP’liyi taşıdığı iddia edilen araçların olmadığı, teşhir edilen plakaların kullanılmadığı dahi söyleniyor, o halde kumpas bunun neresinde? Kılıçdaroğlu’nun bildiği ve inandığı nedir?

CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. CHP üzerinde pek çok kumpas yapıldığını dile getiriyor. Bana göre yanılıyor. Krize ve kaosa oynadıkça açık veriyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal’in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz budur. Süreç nasıl ilerler bilemem, çok da dert etmem. Su akar mecrasını bulur. Fakat bir gerçeğin altını tekraren çizmek isterim: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP’nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor. Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Terör örgütleriyle girdiği mesai onun çuvallatmış, Atatürk’ün ahı tutmuştur. CHP’de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz, kanamaya yol açan yüksek basınç dinmez.Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. Çivi tutmayan çürük tahtaların üzerinde daha fazla duramazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ