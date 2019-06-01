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01 Haziran 2019 Cumartesi 14:15:20 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:35:19

Bahçeli'den İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzine hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, türbe ve caminin ziyaretçilerine beş vakit ezanı makamlarıyla okumasıyla medyada ilgi gören Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'a, tarihi bir tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an hediye etti.

Müezzin Uyar'a Kur'an-ı Kerim ile 18. yüzyılın sonlarından kalma Osmanlı katalin malzemesi kullanılarak işin ustası Hasan Güler tarafından el emeğiyle üretilen tespihi ulaştıran Bahçeli, müezzini telefonla arayıp tebrik etti.

Bahçeli'den İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzine hediye

Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Yeşil Cami'ye müezzin olarak atandığını belirten Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu, diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu söyledi.

 

Yerli ve yabancı ziyaretçilere camiyi anlatmaya, Türkiye'yi, Bursa'yı ve İslamiyet'i sevdirmeye çalıştığını belirten Uyar, "Özellikle yabancı misafirlere, yalnızca Türkiye'de okunan, bize de Osmanlı ecdadımızdan kalan ezanın farklı makamlarda okunmasını kısa kısa gösteriyorum." dedi.

 

Bahçeli'den İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzine hediye

- Sosyal medyada ilk paylaşımı yabancı profesörler yapmış

Uyar, sosyal medyada ilgi gören ezan okuduğu görüntülerin ABD, Kanada ve Avustralya'dan gelen 30 profesör ve akademisyen tarafından internete yüklendiğini söyledi.

Müezzin Uyar, şöyle devam etti:

"Ben onlara her zaman olduğu gibi plansız, programsız camimizi anlattım, doğal bir şekilde kısaca ezanları okudum. Çok memnun kaldılar, ağlayarak ayrıldılar. Bunun üzerine Türkiye'deki vatandaşlarımız, yetkili kişiler bu ezanlarımızı dinlemişler, memnun ve mesut olmuşlar. En son Sayın Devlet Bahçeli beni aradı, ezana, Türk kültürüne ve İslam'a yaptığımız katkılardan dolayı teşekkür etti. Bize Kur'an-ı Kerim ve güzel bir tespih hediye ettiler. Ben de kendilerine çok teşekkür ettim, Allah razı olsun."

Bahçeli'den İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzine hediye

- Görüntülerin yayılmasından sonra ilgi arttı

Ezan okuduğu videonun yayılmasından sonra camiye gelen turist sayısının da artığına dikkati çeken Uyar, ziyaretçilerin çoğunun kendisini görmek istediğini belirtti.

Özellikle ezan okumasının istendiğini ifade eden Uyar, "Ama ben genelde camiyi ve İslamiyet'i anlatıyorum. Ezanı okumamız doğaçlama olan bir şeydi ve her zaman yapmıyoruz. Zaten Ezan-ı Muhammedi'yi Türkiye'nin her yerinde benden çok daha güzel, profesyonel olarak okuyanlar var. Bu, sadece doğaçlama gelişti o zaman yoksa benim çok profesyonel olarak yaptığım anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Bahçeli'den İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzine hediye

Yeşil Cami'de yıllardır görev yapmasının getirdiği birikimle bu konuda deneyim sahibi olduğunu söyleyen Uyar, "Gelen özellikle gayrimüslimlere ezanımızı sevdirmek için okuduk, bu sayede bazılarının da Müslüman olmasını sağladık elhamdülillah. 7-8 yıl önce gelen Hristiyan gruba okumuştum ezanı. Başlarında papaz da vardı. İçlerinden biri çok etkilendi ve çok ağladı, 'Ben Muhammed'e, Kur'an'a inanmak istiyorum.' dedi. Öyle bir anım da var." ifadelerini kullandı.

AA

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