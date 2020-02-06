Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği...

Bahçeli açıklamasında ayrıca "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır." dedi.