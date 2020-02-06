06 Şubat 2020 Perşembe 16:52:50 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 16:59:39
Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği...
Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli "Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.
Bahçeli açıklamasında ayrıca "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır." dedi.
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- Bahçeli'den flaş AP yorumu: Türkiye'ye husumetin alenileştiği...
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