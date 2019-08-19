19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:50:03 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01:52
Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, kayyum atanan belediyelerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak tebrik etti.
Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya güvenlerinin tam olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınması önemli bir operasyon" dedi.
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