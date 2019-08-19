Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır

Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya güvenlerinin tam olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınması önemli bir operasyon" dedi.

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