Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'ye teslimatı başlayan s-400'ler ile ilgili, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz." dedi.

Kütahya'da halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına değindi ve şunları söyledi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."

(AA)