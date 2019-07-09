MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması üzerinden kriz tellallığı yapanlara sert sözlerle yanıt veren Bahçeli, 'Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir' dedi. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İhanet ve işgalin karşısında inanç ve iamnın yanında durduk.

Dışarıdan gelip yenemeyenlerin içeriden çözme gayretlerine hala direniyor, hala karşı çıkıyoruz.

Tarih şuuru varsa dün ve bugün arasındaki rabıta kopmayacak, gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır.

Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?

Tarihten çıkarttığımız derslerle olaylara bakmaksak geçmişten daha ağır derslerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Milli birliği, bekayı yok saymamız başımıza bela olacaktır.

Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçilirken, Cumhur İttifakı da Meclis'te sayısal çoğunluğu elde etmiştir. Ardından 1. Bakanlar Kurulu'nu toplamıştır. Tanzimattan bugüne kadar geçen sürede edindiğimiz bilgilerin kılavuzunda, tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli misyon ve vizyon 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapılarını oluşturacak, siyasal uzlaşmayı ulaştıracaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmuş ve uygulama sistemi yol almıştır. Türk milleti aradığı sistemi, tarihimizin kuytularda kalan cevherinde bulup çıkarmasını bilmiştir. Yeni sisteme alışma devresi son derece uyumlu geçmiştir. Hükümet krizleri yok, koalisyon çatlakları yok, yürütmenin yasama üzerine ördüğü vesayet ağları görülemeyecek, bulunamayacak. Milli güvenliğimizle ilgili atik ve çevik kararların alınmasını kolaylaştırmış ve devlette çift başlılığa neşter vurmuştur. Güçlü Türkiye bir güneş gibi doğmuştur. Yeni sistemin karşısında duran çevrelerin yalnızlaştırılması, beka düzeyinde önemlidir.

"SAHNENİN ÖNÜNDE TARAFSIZ, ARKASINDA SİYASİ SAİKLERLE HAREKET EDEN CUMHURBAŞKANLARI DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsa, bize Cumhuriyet tarihinde tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin. Bilgisi yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu kıvranması, huzursuz olması, keyfinin kaçması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır.

CHP Genel Başkanı sabah başka, akşam başka konuşmaktadır. Ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını hayretle takip ediyorum. CHP'nin çekiştire çekiştire koltuğa oturttuğu İP'çilerin lafına bakıyorsa dolandığı iple Kandil'e tırmanıp bir mağara içinde başını yiyecek. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, su ısınıyor, kader ağlarını örüyor.

Yalan çizmeyi aşmıştır. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum.

İstanbul'un yeni belediye başkanı boş zamanlarında makamına uğrarken geri kalan zamanında üstüne vazife olmayan her işi yapmaktadır. Diyarbakır'a gitme isteğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır.

Yeni sistemi olmuştur, yeni sistemin stratejisi el birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacaktır.

"HODRİ MEYDAN! BU VATAN BÖLÜNMEYECEK"

Türkiye'yi heba ettirmeyeceğiz. Hodir meydan! bu vatan bölünmeyecek. Ezanı susturmaya hiçbir bozguncunun gücü yetmeyecek. Kahramanlık ruhun bedene karşı müstesna bir zaferidir. Türk milleti kahramandır, MHP ile Cumhur İttifakı, bu bayrağın ilelebet dalgalanması için sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını heyecanla kutluyorum

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmalar kriz yaratacak boyuta ulaştı. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir​. Hiçbir kurul ve kuruluş milli iradenin üstünde değildir. Merkez Bankası Başkanı, hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini yapan kalır, layıkıyla yapamayan gider. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper alıp ekonomide felaket senaryoları yapan en hafif tabirle utanmazdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı başka bir şey, başkanının kurumsal hedeflere ulaşamadığı için görevden alınması başka bir şey.

CHP sözcülerinin 'Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? sorusunu yanıtlaması Türkiye için daha hayırlı bir iş olur.