MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir

  • Bist 100
    97749
  • Dolar
    5,7354
  • Euro
    6,4243
  • Altın
    255,4670
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde "Yaz Programları" başlıyor Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde "Yaz Programları" başlıyor
"Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu PSM'de sahnelenecek "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu PSM'de sahnelenecek
Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez cazseverlerle buluştu Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez cazseverlerle buluştu
Muğla'daki 3 bin yıllık "Kutsal Yol" gün yüzüne çıkarılıyor Muğla'daki 3 bin yıllık "Kutsal Yol" gün yüzüne çıkarılıyor
Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır? Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır?
Doç. Dr. Eraslan'dan ailelere 'sosyal medya' uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafları suça meyilli kişilerin ilgi alanına girmektedir Doç. Dr. Eraslan'dan ailelere 'sosyal medya' uyarısı: Çocuklarınızın fotoğrafları suça meyilli kişilerin ilgi alanına girmektedir
İlk yerli yer gözlem uydumuz RASAT, Romanya'yı uzaydan görüntüledi İlk yerli yer gözlem uydumuz RASAT, Romanya'yı uzaydan görüntüledi
İşte Vedat Muriç'in sözleşme detayları İşte Vedat Muriç'in sözleşme detayları
Eljif Elmas'ın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği iddia edildi Eljif Elmas'ın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği iddia edildi
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kendini astı İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kendini astı
Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi
3 İngiliz kulübü Mbaye Diagne'nin peşinde 3 İngiliz kulübü Mbaye Diagne'nin peşinde
Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır? Whatsapp web nedir? Whatsapp web'e nasıl giriş yapılır?
Ardahan'da Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonu Ardahan'da Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonu
Nejat Toksoy kimdir? Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti! Nejat Toksoy kimdir? Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti!
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı
İran, Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı İran, Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı
İlhan Sabancı'dan eşine örnek davranış! İlhan Sabancı'dan eşine örnek davranış!
Bedelli askerlik başvuru tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Pırıl Çetindoğan, Bodrum’da yeni aşkı Gökhan Kokuludağ ile objektiflere yakalandı Pırıl Çetindoğan, Bodrum’da yeni aşkı Gökhan Kokuludağ ile objektiflere yakalandı
On Birinci Kalkınma Planı: 2023'e kadar 2 milyon hektar alan suyla buluşacak On Birinci Kalkınma Planı: 2023'e kadar 2 milyon hektar alan suyla buluşacak
ABD'nin başkenti Washington sele teslim oldu ABD'nin başkenti Washington sele teslim oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 10:45:28 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 11:38:55

MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Merkez Bankası üzerinden kriz tellallığı yapanlara sert sözlerle yanıt verdi. Bahçeli, "'Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması üzerinden kriz tellallığı yapanlara sert sözlerle yanıt veren Bahçeli,  'Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir, CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir' dedi. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İhanet ve işgalin karşısında inanç ve iamnın yanında durduk. 

Dışarıdan gelip yenemeyenlerin içeriden çözme gayretlerine hala direniyor, hala karşı çıkıyoruz. 

Tarih şuuru varsa dün ve bugün arasındaki rabıta kopmayacak, gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır.

Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?

Tarihten çıkarttığımız derslerle olaylara bakmaksak geçmişten daha ağır derslerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Milli birliği, bekayı yok saymamız başımıza bela olacaktır. 

Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçilirken, Cumhur İttifakı da Meclis'te sayısal çoğunluğu elde etmiştir. Ardından 1. Bakanlar Kurulu'nu toplamıştır. Tanzimattan bugüne kadar geçen sürede edindiğimiz bilgilerin kılavuzunda, tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli misyon ve vizyon 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapılarını oluşturacak, siyasal uzlaşmayı ulaştıracaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmuş ve uygulama sistemi yol almıştır. Türk milleti aradığı sistemi, tarihimizin kuytularda kalan cevherinde bulup çıkarmasını bilmiştir. Yeni sisteme alışma devresi son derece uyumlu geçmiştir. Hükümet krizleri yok, koalisyon çatlakları yok, yürütmenin yasama üzerine ördüğü vesayet ağları görülemeyecek, bulunamayacak. Milli güvenliğimizle ilgili atik ve çevik kararların alınmasını kolaylaştırmış ve devlette çift başlılığa neşter vurmuştur. Güçlü Türkiye bir güneş gibi doğmuştur. Yeni sistemin karşısında duran çevrelerin yalnızlaştırılması, beka düzeyinde önemlidir.

"SAHNENİN ÖNÜNDE TARAFSIZ, ARKASINDA SİYASİ SAİKLERLE HAREKET EDEN CUMHURBAŞKANLARI DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsa, bize Cumhuriyet tarihinde tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin. Bilgisi yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu kıvranması, huzursuz olması, keyfinin kaçması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır.

CHP Genel Başkanı sabah başka, akşam başka konuşmaktadır. Ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını hayretle takip ediyorum. CHP'nin çekiştire çekiştire koltuğa oturttuğu İP'çilerin lafına bakıyorsa dolandığı iple Kandil'e tırmanıp bir mağara içinde başını yiyecek. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, su ısınıyor, kader ağlarını örüyor.

Yalan çizmeyi aşmıştır. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum.

İstanbul'un yeni belediye başkanı boş zamanlarında makamına uğrarken geri kalan zamanında üstüne vazife olmayan her işi yapmaktadır. Diyarbakır'a gitme isteğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır.

Yeni sistemi olmuştur, yeni sistemin stratejisi el birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacaktır.

"HODRİ MEYDAN! BU VATAN BÖLÜNMEYECEK"

Türkiye'yi heba ettirmeyeceğiz. Hodir meydan! bu vatan bölünmeyecek. Ezanı susturmaya hiçbir bozguncunun gücü yetmeyecek. Kahramanlık ruhun bedene karşı müstesna bir zaferidir. Türk milleti kahramandır, MHP ile Cumhur İttifakı, bu bayrağın ilelebet dalgalanması için sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılını heyecanla kutluyorum

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmalar kriz yaratacak boyuta ulaştı. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir​. Hiçbir kurul ve kuruluş milli iradenin üstünde değildir. Merkez Bankası Başkanı, hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini yapan kalır, layıkıyla yapamayan gider. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper alıp ekonomide felaket senaryoları yapan en hafif tabirle utanmazdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı başka bir şey, başkanının kurumsal hedeflere ulaşamadığı için görevden alınması başka bir şey.

CHP sözcülerinin 'Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne denir? sorusunu yanıtlaması Türkiye için daha hayırlı bir iş olur.

Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi bugün sunulacak
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'mülteci' tepkisi: Sözler yerine getirilmedi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yoğun ilgi Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'a mahalleyi terk ettirdi
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bakım parasına da zam
FETÖ'ye bir darbe daha!
Hayvanseverler derneğinde büyük skandal!
Arda Turan Galatasaray yolunda
Örnek olsun
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
'Alengirli işlerini açıklarım'
'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor'
Filipe Luis bombası! Brezilyalı yıldız İstanbul yolunda
Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek
Libya’da alıkonulan Türk denizciler Türkiye'ye döndü!
Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var
Pence: İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ