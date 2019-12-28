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28 Aralık 2019 Cumartesi 16:23:27 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 17:05:39

Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konularla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Bahçeli açıklamasında "çatışmalar, gerilimler, kutuplaşmalar, bölüşüm ve paylaşım mücadeleleri, güç ve hegemonya rekabetleri, siyasi ve ekonomik cepheleşmeler, asimetrik hesaplaşmalar, güvenlik sorunları, insani krizlerin 2019 yılına açıkça mühür vurduğunu, insanlığın ufkunu perdelediğini söyledi.

"Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır"

Bahçeli, "Diyebiliriz ki kaos çağının temelleri atılmıştır. Türkiye dört bir yandan sıkıştırılan, kuşatılan, hatta stratejik alanlardan tecrit edilmeye çalışılan bir ülke görüntüsü vermektedir. Buna karşılık Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır.

Çevremiz, mücavir bölgeler olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Nitekim Misak-ı Milli havzası tarihi bir eşiktedir. Gönül ve kültür coğrafyalarımız karanlık hesapların, kanlı ve kalleş senaryoların girdabındadır.

Elbette Türk vatanının güvenliği, huzuru ve istikrarı için her türlü tedbiri planlayıp devreye almak şarttır. Kaldı ki Türkiye’yi hedef alan jeopolitik risk ve tehditlere zamanlama yanlışına düşmeden müdahale etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Çünkü Anadolu’nun savunma hattı Misak-ı Milli coğrafyasının son sınırından başlayacak, her yeri bir pergel misali beka çemberi içine dahil edecektir" dedi.

"Libya milli güvenliğin kilit taşı"

Bahçeli, stratejik körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duyarsız bir yaklaşımın kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır. Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye’nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya’ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı; ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir.

27 Kasım 2019 tarihinde, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası' imzalanmış, söz konusu muhtıra da TBMM’de onaylanarak 26 Aralık 2019'da Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Mezkur Muhtıranın 4'üncü maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır. Buna göre Libya’dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır.

Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir." 

"MHP Libya tezkeresine destek vermektedir"

CHP'nin tezkereye yaklaşımını eleştiren Bahçeli, "'Ne işimiz var Libya’da' diyen CHP ve zillet kafilesi şayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir. Kuşkusuz ahlaki tutarlılık bunu gerektirecektir.

MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır.

Ülke güvenliğine muhalif olanların, tarihi ve milli çıkarlarımızı teminat altına alacak tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağı, nasıl bir tavır alacağı esasen bizim meselemiz değildir. Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır.

Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, hâlihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikârdır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"Herkes çılgın Türklerin mucizelerine hazır olmalı"

MHP Lideri Bahçeli konuşmasında dün tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne de değindi.

"Markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye’nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, işadamlarımızı ve hükümeti kutluyorum. Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye’yi tökezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceği, dizlerinin bağını çözeceği, hayallerini kabusa çevireceği inancındayım. Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir" 

(DHA)

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