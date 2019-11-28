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28 Kasım 2019 Perşembe 09:20:37 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:22:11

Bahçeli: HDP’nin ne işi olur sine-i milletle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Batıya ırkçılık demir atmıştır" diyen Bahçeli şunlara dikkat çekti:

"İslamofobi, fanatizm, yabancı düşmanlığı ana akım bir fikir ve siyaset haline gelmiştir. Türkler geliyor diye çocuklarını korkutan aileler, aynısını yine yapmaktadır. Gelişmeler hazin ve hezeyandır. 2018 yılında silahlanmaya harcanan para 1,8 trilyon dolardır. Kılıçdaroğlu’da milli silah sanayinin gelişmesine itiraz ediyor. Teslim olmamızı istiyor. Süngümüzün düşmesinin derdinde. Bu kadar Türkiye’ye yabancı ve uzak."

SURİYE'Yİ KAFALARDA BÖLMÜŞLER

Bahçeli, "Biz sahnenin önünde PKK/YPG’yle mücadele ediyoruz. Ama sahne arkasında ABD ve Avrupa ülkeleriyle kıyasıya çatışıyoruz. Doğrusu budur. Geçtiğimiz günlerde Suriye’de Fırat Nehri üzerindeki Tışrin Barajı’ndaki bir üstteki sözde devir teslim Rus Bayrakları ve YPG paçavraları eşliğinde yapıldı. Hani Astana? Nerede Soçi? Nereye gitti 22 Ekim tarihli mutabakat? ABD çıkıyor Rusya giriyor, Rusya çıkıyor ABD giriyor. Birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar. Fiilen nüfuz bölgesi oluşturmuşlar. Suriye’yi kafalarda bölmüşler" değerlendirmesini yaptı.

"Esad suçludur, katildir, kendi halkına ölüm saçmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

"Direkt görüşme ve temas onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyeti’yle, Suriye halkıyla görüşmek, konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Diplomasi çok boyutlu olmalıdır. Aktif ve çözüm odaklı olmalıdır. Sahada kazandıklarımız masalarda heba edilmemelidir. Suriye bizim iç meselemiz haline dönüşmüştür."

Gezi olaylarının bile mumla aranacağını iddia eden hainlerin ortalıkta cirit attığını vurgulayan Bahçeli, "Tehlikeli bir arayış var. Vahim olaylara sahne olan ülkelerin hepsi birbirine benziyor. Ekonomik sorunlar, adaletsizlik, eşitsizlik, demokrasi ayıpları hepsinin ortak motivasyonu. Türkiye’yi bu şablona uydurmak isteyenlerin başını da CHP çekiyor. Sandıkta bulamadığını sokakta bulmaya çalışanlar biliniz ki, milletin demir yumruğunu kafasına yer" ifadesini kullandı.

ERKEN SEÇİM TALEPLERİ YANLIŞ

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP’nin, İP’in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür.

HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır."

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