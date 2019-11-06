MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli, "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısının ardından dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD'ye ziyaret konusunda bir karar verip vermediği de sorusu üzerine, "Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" yanıtını vermişti.