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03 Mart 2020 Salı 15:04:19 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:48:58

Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

Bahar Kalkanı Haraketı kapsamında bölgede etkinliğini arttıran Türk Silahlı Kuvvetleti rejim güçlerine yönelik havadan ve karadan operasyonları sürüyor. Operasyonla ilgili yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.

Bahar Kalkanı Opreasyonu'ndan yeni görüntüler yayınlandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından TSK tarafından başlatılan karşı operasyonun adı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Bahar Kalkanı olarak açıklandı. Bahar Kalkanı Haraketı kapsamında bölgede etkinliğini arttıran Türk Silahlı Kuvvetleti rejim güçlerine yönelik havadan ve karadan operasyonları sürüyor. Operasyonla ilgili yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.

2557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

BAKAN AKAR: BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubatta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da, sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Burada sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Bakan Akar, "Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla, sürdürmekteyiz" diye konuştu. 

(İHA)

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