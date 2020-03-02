  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2187
  • Euro
    6,8800
  • Altın
    319,5190
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı
Charles Michel: Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz Charles Michel: Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu
Rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi... Esed'in askeri 'kötü haber'e inanamadı! 'SU24 cevap vermiyor' Rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi... Esed'in askeri 'kötü haber'e inanamadı! 'SU24 cevap vermiyor'
Son dakika haberi: Esed'e bir şok daha! Ağır darbe vuruldu Son dakika haberi: Esed'e bir şok daha! Ağır darbe vuruldu
Hafter sivilleri hedef aldı, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Hafter sivilleri hedef aldı, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi
UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı
Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi
Mert Oktay'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! 7 kişiyi gözaltına alındı Mert Oktay'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! 7 kişiyi gözaltına alındı
İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak
Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır
Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar
Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar
Manisa'da iğrenç olay! Tutuklandılar Manisa'da iğrenç olay! Tutuklandılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü
AB'den İdlib'deki gelişmeler için olağanüstü toplantı çağırısı AB'den İdlib'deki gelişmeler için olağanüstü toplantı çağırısı
Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Depremden etkilenen mahallelere geçmiş olsun' ziyareti Depremden etkilenen mahallelere geçmiş olsun' ziyareti
Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü
Osmancık'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü Osmancık'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Mart 2020 Pazartesi 07:15:09 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 07:22:03

Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası Türkiye bölgeye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Şehit haberleri sonrası 80 milyon tek yürek olurken; ÇNRA, OBÜS, SİHA ve F-16'larla tespit edilen rejim hedefleri etkisiz hale getiriliyor.

Operasyonun başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kahraman ordumuzun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını için Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua okunacağını belirtti.

Vatandaşlara sabah namazında camileri doldurma çağrısı yapan Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Alınan bu kararın ardından bu sabah Türkiye genelindeki tüm camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER