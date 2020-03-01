01 Mart 2020 Pazar 20:15:11 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 20:20:57
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.
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