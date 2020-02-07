Bahadır Altan uçak kazasını dev projelere bağlamıştı! Eski savaş pilotu PKK'lı çıktı

Önceki gün Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Ölümlü kazadaki ihmalleri anlatmayıp katıldığı canlı yayında halkı yanlış yönlendiren eski Türkiye'nin savaş pilotu Bahadır Altan'ın gerçek kimliği ortaya çıktı.

Kazanın ardından ihmal ve hata iddiaları gündeme gelirken, televizyonlar da canlı yayınlarda uzman görüşleri aldı. CNN Türk canlı yayınına bağlayan eski savaş pilotu ve Pegasus eğitmeni Bahadır Altan, uçakla ilgili konuşurken konuyu Kanal İstanbul ve 3. havalimanına getirince yayından alındı.

NE DEMİŞTİ?

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Altan, Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili konuşurken konuyu yeni projelere getirmiş, "Proje üstüne proje yapmayalım. Biz hala 3. havalimanı ve kanal açıyoruz" demişti.

TERÖRİSTE GERİLLA DEMİŞTİ!

K24'e verdiği röportajda PKK'lı teröristler için "gerilla" demişti. Altan ayrıca, terör operasyonları için, "Dağı taşı bombalamak" ifadelerini kullanmıştı.