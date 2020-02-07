Bahadır Altan nihayet Pegasus'tan şutlandı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından CNN Türk yayınına kazanın nedenlerini analiz etmesi için telefonla bağlanan Bahadır Altan, devletin Kanal İstanbul ve oldukça stratejik mega projelerinde suçu buldu.

TEPKİ OLUNCA KOVULDU!

Kazanın nedenlerini anlatmak yerine etki ajanlığı yapan eski savaş pilotu Bahadır Altan, skandal açıklamalarının ardından Pegasus yönetimince görevine son verildi.

"PROJE ÜSTÜNE PROJE ÜRETME YERİNE AZICIK DURALIM"

İşte Bahadır Altan'ın konunun bağlamından kopuk ama bir siyasi bagajı olan o ifadeleri;

"Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım." ifadelerinin ardından yayından alınmıştı.