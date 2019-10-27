27 Ekim 2019 Pazar 12:21:25 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 12:27:25
Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu
Türkiye'den, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi iddiaları hakkında açıklama geldi. MSB, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" dedi.
ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye terörist elebaşının ABD tarafından öldürülmesine yardım etti.
"BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"
Milli Savunma Bakanlığı, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP-HDP ittifakında işler karıştı
- MSB: Rasulayn bölgesinde 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı
- Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!
- ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor
- HDP, CHP'den İstanbul'un diyetini istiyor: Aday göstermemiştik, sessizliklerinin hesabını soracağız