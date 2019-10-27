Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye terörist elebaşının ABD tarafından öldürülmesine yardım etti.

"BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Milli Savunma Bakanlığı, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.