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28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 08:19:30

Bağdadi'nin fişi çekildi

Batı'nın, Ortadoğu’nun yeniden dizaynı için kullandığı terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD özel kuv- vetleri tarafından İdlib’de düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el-Bağdadi, ABD tarafından, İdlib'e bağlı Barişa köyüne düzenlenen operasyonla öldürüldü. ABD helikopterleri ve 2 İHA, önceki gece yarısı Bağdadi'nin ailesiyle birlikte saklandığı tespit edilen İdlib'e bağlı Barişa köyündeki bir evi ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. 

7 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI 

Hava operasyonun ardından indirme yapan ABD özel kuvvetleriyle DEAŞ'lı teröristler arasında 2.5 saat süren çatışma yaşandı. Helikopterler, toplam 4 saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı. Tamamen yıkılan evden 3 erkek, 3 kadın ve bir çocuğun cesedi çıktı. Operasyonda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD’li bazı basın yayın organları, DEAŞ lideri Bağdadi'nin söz konusu operasyonda öldürüldüğünü öne sürdü ancak herhangi bir resmi teyit yapılmadı. 

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Trump da önceki gece Twitter hesabından, “Az önce çok önemli bir şey oldu” şeklinde bir paylaşımda bulundu ancak detay vermedi. Trump, dün Türkiye saatiyle 16:00’da, daha önce hakkında birçok kez “öldü” haberi yapılan Bağdadi’nin, Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Dünyayı dehşete düşüren ve Batı'da Müslümanlara terörist damgası vurmak için bahane yapılan elebaşı, Türkiye'yle koordinasyon içinde etkisiz hale getirildi. MSB, operasyon öncesi ABD askeri makamlarıyla bilgi alışverişi sağlandığını açıkladı. Trump da, operasyonda Türkiye ve Rusya’yla koordineli çalıştıklarını belirterek teşekkür etti.

RUSYA ŞÜPHE EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov ise “Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil. Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor” dedi. 

Bağdadi'nin yaşamındaki karanlık dönemler halen aydınlanmadı. Irak'ta ABD tarafından ele geçirilip tutuklu kaldığı dönem hayatının dönüm noktası oldu. DEAŞ'ın kurulup yükselişine giden önemli ilişkilerini burada sağladı.

Tünelde kendini patlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında, operasyona ilişkin detayları paylaştı. Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, “Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti” dedi. Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak’la koordineli çalıştıklarını da belirtti. 

Teröre karşı mücadelede dönüm noktası 

Başkan Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili Twitter'dan  bir mesaj yayımladı: “DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum.” 

EN AĞIR BEDEL TÜRKİYE'YE

DEAŞ’ın Türkiye’de düzenlediği çeşitli saldırılarda 13 güvenlik görevlisi şehit oldu, 315 sivil hayatını kaybetti; 1206 kişi de yaralandı. Örgüte en büyük darbeyi Türkiye vurdu. 4 bine yakın DEAŞ'lının öldürüldüğü Fırat Kalkanı Harekâtı'yla Suriye yapılanması çöken örgüt, arkasındaki karanlık güçler için kullanışlı olmaktan çıktı.

Sıra diğer elebaşlarında

DEAŞ elebaşının öldürülmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, “Terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadelede dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı” ifadelerini kullandı. 

Açık bir ikiyüzlülük

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yaptığı açıklamada, ABD’nin YPG'li elebaşı Mazlum Kobani takma adlı Ferhat Abdi Şahin’le görüşmesine tepki gösterdi. Ünal, “Bağdadi’yle Mazlum Kobani arasındaki fark nedir? Burada açık bir iki yüzlülük olduğu kesin. Amerika için Bağdadi ne ise Türkiye için kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani de odur” dedi.

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