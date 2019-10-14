14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 22:26:45
BAE'den kirli oyun!
Mehmetçik’in terör örgütüne indirdiği ağır darbeler Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor.
Batı medyasının ardından, Arap medyası da yalan haberler servis etmeye başladı. BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri, harekâtın düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasında yere yatırarak kara propaganda yapmaya çalıştı. Al Arabiya muhabirinin “Ölü çocuklar var” anonsu yaparken arkasından başka çocukların geçtiği görüldü.
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