BAE'den kirli oyun!

Batı medyasının ardından, Arap medyası da yalan haberler servis etmeye başladı. BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri, harekâtın düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasında yere yatırarak kara propaganda yapmaya çalıştı. Al Arabiya muhabirinin “Ölü çocuklar var” anonsu yaparken arkasından başka çocukların geçtiği görüldü.