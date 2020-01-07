Babil ne zaman başlıyor? Babil konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Yılın iddialı dizisinde İrfan karakterini Halit Ergenç, Egemen karakterini Ozan Güven canlandıracak. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı, yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana gelecek. Heyecanla beklenen Babil dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BABİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Babil dizisi Star’da 17 Ocak Cuma 20.00'da ekrana gelecek.

BABİL KONUSU NE?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

PARANIN PEŞİNDE MACERA BAŞLIYOR

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan’ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.

BABİL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, Babil dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilen teaser çekimi iki gün sürdü. Babil dizisinin oyuncu kadrosunda; Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor.