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18 Aralık 2019 Çarşamba 14:00:48 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:02:18

Babil dizisi ne zaman, hangi kanalda? Babil dizisi oyuncu kadrosu

Babil dizisi ne zaman, hangi kanalda? Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Babil dizisinin ilk tanımı geçtiğimiz akşam yayınlandı. İzleyiciler Babil dizisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İzleyicileri heyecanlandıran Babil dizisi fragmanı ve Babil dizisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Yeni dizi Babil dizisi gündemin en çok araştırılan dizileri arasında yer aldı.Babil dizisi ne zaman, hangi kanalda? Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Babil dizisinin ilk tanımı geçtiğimiz akşam izleyicilerin beğenisine sunuldu. İzleyiciler Babil dizisi ile aramalar yapmaya başladı. İzleyicileri heyecanlandıran Babil dizisi fragmanı ve Babil dizisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

 

BABİL FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN.

 

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Babil dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

BABİL OYUNCU KADROSU

Babil dizisi oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Beren Kasımoğulları yer alıyor. Dizinin ayrıntıları çok yakında belli olacak.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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