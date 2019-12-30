Baba Parası filmi büyük bir merakla bekleniyor. Arama motorlarında Baba Parası filmi ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Ünlü komedyen ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Baba Parası filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Baba Parası vizyona girdi mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Baba Parası ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

BABA PARASI VİZYONA GİRDİ Mİ?

Baba Parası henüz vizyona girmedi. Baba Parası filmi 1 Ocak 2020 Çarşamba günü vizyona girecek.

BABA PARASI KONUSU NE?

Babadan kalan miras için büyük bir kavga vardır. Selçuk Aydemir bu maceralı miras ‘avcılığını’ komik bir şekilde beyaz perdeden izleyiciye yansıtıyor.

Merakla beklenen Baba Parası, birbirlerinden son derece farklı iki üvey kardeşin, ülkenin en zengin insanlarından biri olan babalarından kalacak olan yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.

Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler, mirasın tamamına içlerinden sadece birinin sahip olabileceğini öğrenir ve ikinci büyük şoku yaşar.

Ortada babalarının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuğu bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar.

BABA PARASI OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Devrim Yakut

Rasim Öztekin

Yağmur Tanrısevsin

Özgür Emre Yıldırım

Ayhan Taş

Deniz Barut