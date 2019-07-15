Baba oğul şehadet

Aslen Çerkes olan Erol Olçok, 5 Mart 1962 tarihinde Çorum’un Mecideyekavak köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra 2 yıl Çorum’da Kur’an kursunda okudu. Ardından Çorum İmam-Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam etti. 1982 yılında üniversiteyi kazanarak ilk kez İstanbul’a geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E’yi kurdu. 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri’nde ilk seçim kampanyasını yaptı. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş’de Basın Danışmanı olarak göreve başladı. Ocak 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanı oldu. 1998 yılında Nihal Olçok’la evlendi ve 1999 yılında ilk evladı Abdullah Tayyip doğdu. 1998 yılında Arter isimli reklam ajansını kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalışan Erol Olçok, AK Parti’nin ismini, logosunu tasarladı, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 3 Kasım 2002’de AK Parti’nin Genel Seçim Kampanyası’nı yönetti. Erol Olçok’un 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014’de “Bayrak”, 2015’de Cumhurbaşkanlığı “Fors” filmi en bilinen çalışmaları oldu.

VATANI KİMSE BİZDEN ALAMAZ

Erol Olçok sokağa çıkan vatandaşlara, “Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım” sözleriyle cesaret verdi. Boğaziçi Köprüsü’ne doğru yürüyen kalabalığın sayısı giderek artarken, Erol Olçok da gençlerle birlikte en önden gidiyordu.

'SEN NEREYE BEN ORAYA'

Darbeci cuntaya karşı Erol Olçok, 15 Temmuz akşamı Altunizade’deki evinden dışarı çıkmak için hazırlandı. Erol Olçok’un ‘evde kal’ ısrarına aldırmayan Abdullah Tayyip Olçok, babasıyla omuz omuza direnmek, yan yana mücadele etmek için bir an bile tereddüt etmedi. Oğlu Abdullah’a kardeşleriyle annesinin yanında kalmasını söyledi. Babasını dinlemeyen Abdullah, “Sen nereye ben oraya” dedi. 15 Temmuz gecesi vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok’la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, henüz 16 yaşında şehadete kavuştu. Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri oldu.

OLÇOK İSİMİ YAŞATILIYOR

Erol Olçok’un şehadetinin ardından Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi Spor Kulübü, 75. Yıl Stadı’nın ismini değiştirilerek ‘Şehit Erol Olçok Stadyumu’ yaptı. Şehidin ismi, Uşak Üniversitesi sinema salonuna, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Konya Meram’da bulunan belediye parkına, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Maltepe’deki kampüsüne, Kahramanmaraş’ta bir Anadolu imam hatip lisesine, Konya Karatay’da bir ilkokula, Çorum’da bir Anadolu imam hatip lisesine, İstanbul Ümraniye’de bir Anadolu imam hatip lisesine, Hakkari’de bir ortaokula ve Hatay’ın Hassa ilçesindeki Ardıçlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu’nda açılan kütüphaneye verildi.

ZIRH DELİCİ MERMİ YAĞDI

Kalabalık, tekbir ve slogan atarak ilerlerken köprüden ateş açıldı. Erol Olçok, askerleri ikna etmeye çalıştı. İkna olmayacaklarını anlayınca oğlu Abdullah’ı daha güvenli bir yere almak istedi. Bu sırada darbecilerden gelen kurşunla vuruldu. Babasına yardıma koşan Abdullah Tayyip ise 2 zırh delici merminin hedefi oldu. Abdullah Tayyip Olçok, olay yerinde şehit düşerken, Erol Olçok hastanede şehadete ulaştı.

YOL ARKADAŞINA VEDA

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarına hâkim olamadı. Konuşmaya devam edemeyeceğini ve çok üzgün olduğunu belirten Erdoğan, “Erol benim yol arkadaşımdı” dedi. Ardından Erdoğan, Olçok’ların kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu.