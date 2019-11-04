  • Bist 100
    100225
  • Dolar
    5,6921
  • Euro
    6,3535
  • Altın
    276,5510
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...' Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...'
ABD Suriye'de fena yakalandı! ABD Suriye'de fena yakalandı!
Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti
ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi
Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı
Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler? Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler?
TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi
ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı
Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor
Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Kudüs'ün mescitleri kitap oldu Kudüs'ün mescitleri kitap oldu
Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak
Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek
Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak
Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor
Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı
Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada
Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl? Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl?
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:01:17 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:03:14

Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler?

Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Azize’nin yayın tarihi belli oldu. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Azize'yi heyecanla bekleyen izleyiciler "Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Azize dizisinde başrolünde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Diziye dair ipuçlarının daha çok verildiği Azize'nin 2. fragmanında Azize'nin ölen annesi, babası ve kardeşi için kendisini intikama adadığı görülüyor. Azize dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Azize'yi merakla bekleyen izleyiciler ilk bölümün yayınlanacağı tarihi iple çekiyor. Azize dizisinde başrolünde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Diziye dair ipuçlarının daha çok verildiği Azize'nin 2. fragmanında Azize'nin ölen annesi, babası ve kardeşi için kendisini intikama adadığı görülüyor. Azize dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AZİZE 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN.
 

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Azize'nin yayın tarihi belli oldu. Azize ilk bölümü ile 19 Kasım Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize’nin genel hikayesi şöyle; Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Dizide Mustafa Yildiran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ