Azize dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında başlıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un paylaşacağı Azize dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı merak ediliyor. Fragmanının yayınlanması ile hayranlarını heyecanlandıran dizi Azize ile ilgili detaylar araştırılıyor. Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi oyuncuları kim? sorularının yanıtı yoğun olarak aratılan konular arasında yer alıyor. Azize dizisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Azize'nin ilk bölümünün bu ay içinde seyircileri ile buluşması bekleniyor. İddiaya göre Azize dizisinin çekimleri ise 10 Ekim'de başlayacak.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor.

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.