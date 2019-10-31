Azize 2. fragman yayında: Azize ne zaman başlıyor?

Azize ne zaman başlıyor? Azize dizisi konusu ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. Azize 2. fragman ise dün akşam yayınlandı. Diziye dair ipuçlarının daha çok verildiği Azize'nin 2. fragmanında Azize'nin ölen annesi, babası ve kardeşi için kendisini intikama adadığı görülüyor. Azize dizisinde başrolünde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alıyor. Handa Erçel ve Buğra Gülsoy hayranları Azize'yi sabırsızlıkla bekliyor.

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Azize'nin ilk bölümünün bu ay içinde seyircileri ile buluşması bekleniyor. İddiaya göre Azize dizisinin çekimleri ise 10 Ekim'de başlayacak.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor.

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.