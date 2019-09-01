Ayvacık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık girişinde yol kontrolleri yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine minibüs ile otomobilin sürücülerini durdurdu. Minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ve otomobilde bulunan 4 kişi, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada, çok sayıda can yeleği de ele geçirildi. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(DHA)