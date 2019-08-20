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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 00:50:26

"Ayrım yapmadan çalışmaya devam"

Van Valisi Bilmez, “Derdi halkına hizmet olan herkesle,  Van halkına hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mehmet Emin Bilmez, “Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz” dedi. 

ŞEFFAF YÖNETİM SÖZÜ 

Vali Bilmez, “Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamen Van halkının mahalli müşterek hizmetlerine sunulacak. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız” açıklamasında bulundu. Belediye başkanlığı makam odasında daha önce duvarda asılı olan Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forslu fotoğrafının indirildiğini fark eden Vali Bilmez, görevlileri uyararak fotoğrafı yerine astı. Bilmez duvardaki küçük Atatürk foğrafınının yerine de büyük bir fotoğraf astı. 

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