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31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24:48 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26:14

AYM'nin kararına bir tepki daha: Şehit ve gazilerin ahını aldınız

AYM’nin teröre destek veren bildiriye imza atan 9 akademisyen için verdiği hak ihlali’ kararına tepki gösteren öğretim görevlileri, kararın terörle mücadeleyi zaafa uğrattığını söyledi. Şehit ve gazi yakınları da AYM'nin kararına tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 9 akademisyenin yaptığı başvuru üzerine verdiği ‘hak ihlali’ kararına karşı bir bildiri imzalayan 1071 öğretim görevlisinin arasında yer alan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal ile Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, “Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” dedi.
 
Akademisyenlerin görüşleri şöyle: 
 
TERÖR ODAKLARI YARARLANIR

DR. ERAY GÜÇLÜER: Ülkemizin terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade etmek için bu bildiriye imza attık. Bu tür boşluklar başta PKK, FETÖ gibi terör örgütleri olmak üzere, Türkiye’deki bazı terör odaklarına ve bu terör odaklarını destekleyen, savunan sinsi odaklara bir hukuki boşluk açmamalıdır. Anayasa Mahkemesi kararından vazgeçmeli ve bundan sonra bu tür hukuki boşluklar olmaması için gerekli tedbirler alınmalı. 
 
TERÖRE YATAKLIK OLUR

ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKI ÖCAL: Söz konusu bu bildiride Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni müzakereye çağırıyorlardı. 'Müzakere etmek zorundasın bu hendekleri kazanlarla' diyorlar. 'Çünkü sen şu anda katliam yapıyorsun bu mücadeleyi sürdürerek' diyorlar. İfade özgürlüğü elbette dokunulmazdır hiçbir şekilde ama teröriste yardım ve yataklık yapmamak lazım. Anayasa Mahkemesi kararı bunu sağladı. 
 
O BİLDİRİ EGEMENLİĞİMİZE MÜDAHALEDİR

DR. MEHMET SARI: Anayasamız net bir şekilde devletimizin egemenlik sahası üzerinden Türkiye’nin etkin egemenlik alanına ilişkin yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğini net bir şekilde tanımlamış. Buradaki sözde bildirinin içerisinde biz bakıyoruz ki, taraflara şiddeti durdurma yönünde, savaşı durdurma yönünde çağrıda bulunuldu. Bu suçun hak ihlali olarak değerlendirmesini kabul etmiyorum.
 
ŞEHİT VE GAZİLERİN AHINI ALDINIZ

Ankara Emekli Özel Harekâtçılar Derneği üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” metnine imza atan 10 akademisyenin, “terör örgütü propagandası yapma” suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda “hak ihlali” kararı vermesine tepki gösterdi. Ankara Emekli Özel Harekâtçılar Derneği Başkanı Celal Ertaş, “Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır.” dedi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği de AYM kararına tepki gösterdi.
 
ÜNİVERSİTELER DE TEPKİ GÖSTERDİ 

 AYM’nin kararına üniversite yönetimlerinden de tepki geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, AYM kararının kabul edilemez olduğunu yayımladığı bildiriyle vurguladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatosu tarafından yapılan açıklamada da AYM kararı kınandı. Bir tepki de İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden geldi. 
  
AYM’DEN TUHAF GEREKÇE
 
OPERASYONLARA TEPKİ NORMAL KARŞILANMALI!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'barış bildirisi'ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili gerekçeli kararı yayımladı. Açıklamada, "Karar AYM’nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM’nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir’’ ifadelerine yer verildi. 
 
SERT ELEŞTİRİLEBİLİR 
 
Gerekçeli kararda şu değerlendirmeler yer aldı: “Açıklanan bir düşüncenin yetkilileri sert biçimde eleştirmesi, suçlayıcı keskin bir dil kullanması ve hatta tek taraflı, çelişkili ve subjektif olması; şiddete yönlendirdiği, topluma, devlete ve demokratik siyasal düzene yönelik olarak bir tehlike ortaya çıkarttığı ve buna bağlı olarak kişileri kanunlara aykırı eylemler yapmaya teşvik ettiği anlamına gelmez. Devlete yönelik eleştirinin sınırlarının bireylere yöneltilen eleştirilere göre çok daha geniş olduğunda bir tereddüt yoktur. Yaklaşık on ay boyunca, on bir şehirde terör örgütüne karşı yürütülen ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen operasyonların kamuoyu tarafından takip edilmesi ve operasyonlar hakkında değerlendirmeler yapılması normal karşılanmalıdır.” 
 
(Akşam)

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