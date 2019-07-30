AYM'nin skandal kararına bir tepki de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden: Endişe ediyoruz

  • Bist 100
    102376
  • Dolar
    5,5730
  • Euro
    6,2167
  • Altın
    255,3130
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı Yürek burkan görüntü! Ölen yavrularının başından ayrılmadı
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kozan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı... Tutuklandı
Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı
Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Adana, Gaziantep, Trabzon Adliyesi personel alımı sonuçları listesi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!
Memurların zam pazarlığı başlıyor Memurların zam pazarlığı başlıyor
Irkçı taraftara ömür boyu men cezası Irkçı taraftara ömür boyu men cezası
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Marketteki sapık aranıyor Marketteki sapık aranıyor
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi
Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor Manchester City, Beşiktaş'ın istediği Eliaquim Mangala'yı bedelsiz gönderiyor
Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülüyor: Adıyaman'da 1.800 yıllık 3 katlı mağara bulundu
Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tıkla öğren
188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım 188 gün önce hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin babasından yürekleri dağlayan paylaşım
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı ABD'nin yaptırımlarına rağmen Huawei gelirlerini yüzde 23,2 artırdı
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü Konya'da yılanı vurayım derken hamile eşini öldürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 12:53:18 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 13:46:13

AYM'nin skandal kararına bir tepki de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden: Endişe ediyoruz

Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metni imzalayan akademisyenler hakkında verdiği "hak ihlali" kararına yönelik tepki büyüyor. Konuyla ilgili bir bildiri yayımlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "AYM’nin, somut durum karşısında kişi hak ve özgürlüklerin sınırlarının neler olduğunu açıklamaya, devletin kendini koruma altına almasının sınırlarını tanımlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan ve terör örgütü PKK’nın yasa dışı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi “devlet katliamı” olarak nitelendiren metne imza atan 10 akademisyen hakkında verdiği “hak ihlali” kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor.

Konuyla ilgili bir bildiri yayımlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Sözde bildiriyi ifade özgürlüğü olarak gören AYM’nin, somut durum karşısında kişi hak ve özgürlüklerin sınırlarının neler olduğunu açıklamaya, devletin kendini koruma altına almasının sınırlarını tanımlamaya davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu metnin hak arayışı ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul olunamayacak bir metin olduğu ifade edilen basın bildirisinde, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak;

Terör örgütü PKK’nın bölge insanının yaşama hakkını sınırlayan, hatta yok eden hendek eylemlerini ortadan kaldırarak, yaşamı olağan akışına döndürmeye dönük çabalarını;

- “Kasıtlı ve planlı kıyım”, “başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölgeye karşı katliam ve bilinçli sürgün” gibi ifadeler ile Devlet terörü olarak tanımlayan,

- Kantonlar oluşturularak otonomi elde etme çabalarını masumane talepler olarak görüp devletin varlığı, birliği ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıran talepleri ise masum siyasi çözüm çabaları olarak kabul ederek bu yönde bir yol haritası oluşturulmasını talep eden,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine kasteden terörist faaliyetleri masum eylemler olarak tanımlayarak, teröristlere karşı oluşan devlet refleksini “devletin masum vatandaşlarına uyguladığı şiddet” olarak gören,

- Var olan durumu ters yüz ederek Türkiye’yi uluslararası ortamda karalama çabalarına hizmet eden, dış müdahaleleri davet eden,

“Sözde Barış Bildirisi” hak arayışı ve ifade özgürlüğü sınırlarında kabul olunamayacak bir metindir. 

Hukukun, salt “hukuk için hukuk” tanımı dahilinde kalmayan, birey ve devletin birbirine dokunan fiil ve işlemlerinin her ikisinin de varlığını teminat altına alma esasında açıklanabilecek kodlar manzumesi olduğu gerçeğinde, ifade özgürlüğünün devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü sınırına kadar kullanabileceği açıktır.

Bu çerçevede Sözde Barış Bildirisinde olduğu gibi, bu sınırları aşan fiil-eylemler ile buna karşı devletin kendini koruma refleksinin, bildirinin hazırlanma sürecinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yorumlanması kamuoyunun bir beklentisi olarak ortada olduğu halde, bildiriyi ifade özgürlüğü olarak gören AYM’nin, somut durum karşısında kişi hak ve özgürlüklerin sınırlarının neler olduğunu açıklamaya, devletin kendini koruma altına almasının sınırlarını tanımlamaya davet ediyoruz.

Zira, kamuoyunun somut olaylarda soyut tanımlamaların ötesinde, somutlaşmış bir ilişki kurularak tatmin olunmaya olan ihtiyacı AYM’nin son kararı ile öngörülemeyecek şekilde artmıştır.

Gerekli adımların atılmaması durumunda, terör yanlısı eylem ve faaliyetlerin artmasından endişe ettiğimizi beyan ediyor, hatadan korunma gereğine dikkat çekmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
AYM’nin "hak ihlali" kararına yönelik tepki çığ gibi büyüyor
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
SON DAKİKA! CAS'tan 2010-11 kararı
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Asıl bombayı Gazişehir Gaziantep patlattı
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
İstanbul’da dehşet anları kamerada!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ