AYM'nin gerekçesi kararından beter

ANAYASA Mahkemesi (AYM), PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve devlete 'Katil' diyen akademisyenleri aklayan 'hak ihlali' kararının gerekçesini açıkladı. Türkiye'yi ayağa kaldıran kararın gerekçesinde de skandal ifadeler kullanıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

AYM'nin gerekçesinde, “Anayasa Mahkemesi’nin hiç bir şekilde içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül edilmesi gerekir” gibi dikkat çeken ifadeler yer aldı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Bu arada, üniversiteler ve STK'lardan AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepkiler devam ediyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'den dün yapılan açıklamalarda, AYM'nin kararının kabul edilemez olduğu belirtildi, “AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak, kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır” denildi.