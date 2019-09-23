AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." açıklamasında bulundu.

2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldığını belirten Arslan, "Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı." dedi.

(AA)