23 Eylül 2019 Pazartesi 12:55:21 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:55:57
AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var
AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." açıklamasında bulundu.
2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldığını belirten Arslan, "Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı." dedi.
(AA)
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