  • Bist 100
    100048
  • Dolar
    5,7259
  • Euro
    6,2916
  • Altın
    279,1500
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antik Çağ'ın izlerini 'su altında' arıyorlar Antik Çağ'ın izlerini 'su altında' arıyorlar
Çekya Başbakanı Babis: Her şeyden önce Erdoğan'la konuşmak gerekir Çekya Başbakanı Babis: Her şeyden önce Erdoğan'la konuşmak gerekir
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Timur: Prematüre doğumların en önemli faktörü sigaradır Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Timur: Prematüre doğumların en önemli faktörü sigaradır
Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak
'Niye böyle bir şey yaptınız?' 'Niye böyle bir şey yaptınız?'
Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı?
Tetikçinin 'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular! Tetikçinin 'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!
Malatya alabalık üretiminde de iddialı! Malatya alabalık üretiminde de iddialı!
ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum
AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var
Ankara-Sivas YHT'de test sürüşleri yıl sonu başlıyor Ankara-Sivas YHT'de test sürüşleri yıl sonu başlıyor
Iğdır'da Milli Eğitim Müdür yardımcılığına Adnan Ok atandı Iğdır'da Milli Eğitim Müdür yardımcılığına Adnan Ok atandı
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım' Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım'
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım
Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor
Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması! Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık
Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım 1 milyon 720 bin kişiyle rekor kırdı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım 1 milyon 720 bin kişiyle rekor kırdı
Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı? Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:55:21 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:55:57

AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var

AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var." açıklamasında bulundu.

2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldığını belirten Arslan, "Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı." dedi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ