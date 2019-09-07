Ayhan Kahraman: Diyarbakır'daki eylem, bütün analara ilham kaynağı olmalı

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için başlattığı eylemin büyük akıma neden olduğunu hatırlattı.

Hacire Akar'ın bu eylemle terör örgütü PKK ve destekçilerine büyük bir darbe vurduğunu belirten Karaman, "Hacire ana, yaralı ana yüreklerine merhem oldu. Diyarbakır'da başlayan bu eylem, dağlara evlatları kaçırılan, HDP'nin yardımıyla terör örgütü PKK'ya teslim edilen bütün analara ilham kaynağı olmalı. Şehit ve gazi aileleri olarak Hacire ananın başlattığı protesto hareketini destekliyoruz. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan bütün anaların arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Karaman, bu hareketin PKK ve siyasi destekçisi HDP'yi şaşkına çevireceğini ifade ederek, annelerin bu eylemini haklı bulduğunu aktardı.

Hiçbir gücün annelere engel olamayacağını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü tarafından dağa evladı kaçırılan bütün analar, PKK'nın destekçisi HDP yöneticilerine haklı olduğunuz davanızı yüzlerine haykırın. Onlara biricik evlatlarınızı vermeyin. Can parçası evlatlarınızı elinizden alanlara fırsat vermeyin, korkmayın onlar sizden korksun. HDP'lilerin çocukları yazlıklarda, villalarda yaşarken sizin çocuklarınız dağlarda harap olmakta. Buna asla müsaade etmeyiniz. Terör örgütü PKK'nın destekçisi HDP genel başkanı ve eş başkanlarının vekillerinin çocukları neden dağa çıkmıyor?"

(AA)