Avrupa'ya sert tepki: Selamdan korkacak kadar zavallılar

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik” dedi. Erdoğan, “Eğer ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar karşısında eski Türkiye refleksleriyle hareket etseydik inanın bana, çok büyük bir felaketi yaşıyor olurduk. Her ne kadar birileri hâlâ Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Türkiye, yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında, yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Sarı Yelekliler var ya sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün.”

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, sivil toplum, siyaset ve ekonomik güç yoluyla bulundukları ülkelerin karar mekanizmalarında etkin olmalarını istedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. İşte bunların durumu bu, tablo bu. Onun için biz yılmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da ara vermeyeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyerek yola devam edeceğiz.”

ABD ZİYARETİ SORU İŞARETİ

Partisinin grup toplantısından sonra habercilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 13 Kasım'da ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” dedi.

NİYE ACELE EDİYORSUN?

“Grup toplantısındaki konuşmanızda, terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğinizi söylediniz. O müjde teröristbaşı Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iadesi konusunda mı” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi” diye konuştu.

B VE C PLANLARI HAZIR

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: “Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra, arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab'da, Münbiç'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.” Bu hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, “Her an olabilir. Gelişmelere göre” yanıtını verdi.

Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ve ABD'nin tavrına tepki gösterdi.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları tanımadıklarını belirten Erdoğan, “Hiçbir kıymeti harbiyesi yok” diye konuştu.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın, özellikle Amerika'da sadece güvenlik politikaları, diplomatik ilişkiler düzeyinde değil, iç politikada da çok ciddi sonuçlar doğurmaya başladığına işaret ederek, bunun iki ayrı örneğine dün gece Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılarla şahit olduklarını söyledi.

20 YILDIR UĞRAŞTILAR

Bu tasarılardan birinin sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olduğunu hatırlatan Erdoğan, esasen Amerikan siyaseti içinde bir ekibin, yaklaşık 20 yıldır bu yönde gayret gösterdiğini, bugüne kadar yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu yöndeki girişimlerin, Amerikan kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan hava kullanılarak Temsilciler Meclisi'nden geçirildiğini ifade etti.

FIRSATÇILIK YAPTILAR

“Yani bir anlamda fırsatçılık yapıldı.” diyen Erdoğan, “Buradan Amerikan kamuoyuna ve tüm dünyaya sesleniyorum; bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz zaten. Açık konuşmak gerekirse, kendi dilimizle buna cevap verelim; kendileri çalıp kendileri oynuyorlar, yapılan bu” diye konuştu.

KÜRESEL DÜZEYDE OYUN KURAN TÜRKİYE

Erdoğan, son 6 yıldır ardı ardına yaşanan saldırılara rağmen artık 7 düvele meydan okuyan bir Türkiye olduğunu söyledi.

Erdoğan, son 6 yıldır ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle kimi alanlardaki rakamların gerçekleşmesi sonraki yıllara kaysa da 2023 hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını bildirdi. Erdoğan, “Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirasın, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke teslim etmek olduğuna inanıyorum” dedi. Başkan Erdoğan, “Ekonomiyi çökerttik, çökertiyoruz dediler. Ne oldu, battık mı, bittik mi. Elhamdülillah, tarihimizde nasıl küllerimizden doğduysak şimdi de ayağa kalktık” ifadelerini kullandı.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Başkan Erdoğan, dün adeta yok sayılan, sadece kendisine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden, bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldiklerine işaret etti. Erdoğan, “3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 kontra hamleyle siyasetimizin dize getirildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var” diye konuştu.

AK PARTİ'DE GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, grup toplantısından sonra, genel merkez binasında, partinin kuruluşundan buyana görev yapmış il başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, “Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz. Genel merkezimizin koordinasyonunda şehirlerimizin her birinde, il başkanlarımızdan başlayarak, partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.