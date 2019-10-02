02 Ekim 2019 Çarşamba 10:22:01 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:23:48
Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi
Davalarda, arabuluculuk ve icra takiplerinde alınan avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
(AA)
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