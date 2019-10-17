Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre avukatlara yeşil pasaport verilebilecek. Peki, avukatlara yeşil pasaport şartları neler? Avukatlar yeşil pasaport nasıl alabilir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI NELER?

Yargı Reformuna göre, avukatlara yeşil pasaport verilebilecek. Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek. Avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin başka şart henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca "Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir" diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır.



Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.