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28 Şubat 2020 Cuma 14:22:55 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:44:00

Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahil bölgeleri ve sınır kapılarına hareket etti

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine göçmenler, Avrupa'ya gitmek için sahilyolu ve karayolu ile sınır bölgelerine hareket ettiler

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine göçmenler, Avrupa'ya gitmek için sahilyolu ve karayolu ile sınır bölgelerine hareket ettiler.

Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Edirne’de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

Pek çok düzensiz göçmen taksilerle ve otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Ege bölgesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı

İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti. Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa'ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.

Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu. 

Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

HELİKOPTERLE İZLEDİLER

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.Bir Yunan helikopterinin ise Meriç Nehri üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

Muğla'da da göçmen hareketliliği yaşanıyor

Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi. Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü. Hareketlilik sabah saatlerinde artmaya devam etti.

İstanbul'daki göçmenler, Edirne'ye hareket etti

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, otobüslerle Kazlıçeşme'den Edirne'ye gitti. 

İstanbul'da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme'de toplandı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye doğru yola çıktı.

DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ HALİNDE BU RİSK ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." dedi.

Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İdlip’de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır" ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye'deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur." dedi.

PAZARKULE SINIR KAPISI KAPANDI

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla sınır kapısındaki tampon bölgeye girmesi nedeniyle iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor. Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı. Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi. 

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor. Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Göçmenler botla Midilli'ye ulaştı

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor. Sabah saatlerinde 15 düzensiz göçmen küçük bir şişme bot ile Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine ayak bastı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

3 bin kapasiteli kampta 20 bin kişi kalıyor

Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

AA

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