Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek bu raporla ifşa edilecek!

Terör örgütü PKK'nın örgütlenme ve finans kaynağında Avrupa ikinci Kandil görevini görüyor. Türkiye, Avrupa'nın PKK düşkünlüğünü dört dilde yüzlerine vuracak. Hazırlanan 150 sayfalık "Avrupa Ülkelerinin PKK'ya Desteği" başlıklı çalışma Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusçaya çevrilecek. Raporda, PKK'nın Avrupa'daki gelirinin yıllık 500 milyon doları bulduğu, uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tuttuğu 607 kuruluşu ve 62 medya organı bulunduğu dikkat çekildi.

Avrupa'nın PKK'ya yaptığı destekler bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan "Avrupa Ülkelerinin PKK'ya Desteği" raporunda PKK'nın Avrupa'daki ekonomik geliri, örgütün Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kuruluşları ve yayın organları tek tek anlatıldı. Türkiye'nin aradığı pek çok PKK'lı ismin Avrupa'ya sığındığı belirtilen 11 başlıktan oluşan raporda dikkat çeken bilgiler şöyle:

FAALİYETLERİ SAY SAY BİTMİYOR

PKK, Avrupa çapında, cinayet, haraç toplama, fuhuş, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapma, kundaklama, insan kaçırma, rehin alma, terör propagandası yapma- övme, kara para aklayarak terörü finanse etme ve terör kampanyası için militan devşirme gibi çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunuyor.

PARAVAN ADLAR ALTINDA

Örgüt Avrupa'da uzun yıllar yürüttüğü faaliyetlerle; STK, dernek, vakıf, enstitü, medya oluşumları, TV kanalları, süreli yayınlar, gazete, dergi, yayınevleri, eğitim kurumları ve benzer tesislerle güçlü bir altyapıya sahip oldu ve örgütlenmesini tamamladı. PKK, Avrupa'daki yapılarına yasal görünüm verebilmek için 'demokratik Kürt toplum merkezleri' ve 'halk meclisleri' gibi adlar altında çalışıyor.

MOBİL TERÖR KÜTÜPHANESİ

İfade özgürlüğü adı altında PKK sempatizanları Avrupa'da Türkiye aleyhine mitingler düzenliyor. Terör örgütü elebaşı Öcalan için özgürlük kampanyasına Avrupa'da bazı ülkeler tarafından izin veriliyor. Öcalan'a özgürlük talebi ile birçok Avrupa şehrinde dolaştırılan Öcalan kütüphanesi otobüsü de Avrupa kamuoyunda sempati uyandırmak amacı taşıyor. Ayrıca, militan devşirmek için de kullanılıyor.

ORGANİZE SUÇTAN 2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, PKK'nın Avrupa çapındaki finansal aktiviteleri oldukça geniş bir alana yayılıyor. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka'da ekonomik faaliyetlerini yürütüyor. Örgütün, organize suç faaliyetlerinden elde ettiği yıllık gelirin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. PKK sadece uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar sağlıyor. PKK'nın Avrupa'daki geliri yıllık 500 milyon dolar, Avrupa genelindeki illegal gelirinin yıllık 6 milyon avroya yakın olduğu belirtiliyor.

TERÖRE BAĞIŞ KİSFESİ

PKK, terör eylemlerini finanse edebilmek için Avrupa'daki binlerce Kürt üzerinde baskı kuruyor. Örgütün organize suç faaliyeti gelirleri dışında bağış adı altında topladığı yıllık miktarın 30 milyon avrodan fazla olduğu tahmin ediliyor. Haraç vermeyi kabul etmeyen kişiler, tehdit ve darp edilerek işletmeleri itibarsızlaştırılıyor.

MEDYADA TERÖR ORDUSU

Örgütün, Avrupa'nın birçok ülkesinde kayıtlara geçen 607 kuruluşu, 62 tane de basın-yayın organı bulunuyor. PKK, izin verilen bu kuruluşları vasıtasıyla Avrupa ülkelerinde yüzlerce organizasyon ve mitingler düzenleyerek terör propagandası yapıyor. PKK'ya doğrudan bağlı olan Avrupa'daki medya organlarının sayısı ise Almanya'da 10, Avusturya'da 6, Belçika'da 11, Danimarka'da 5, Fransa'da 3, Güney Kıbrıs ve Hollanda'da 1, İngiltere'de 8, İsveç ve Norveç'te 4, İsviçre'de 6 ve Yunanistan'da 8.

İTHAL TERÖRİSTLER

Suriye'de ve Irak'ta PKK/PYD/YPG saflarında savaşa katılan yabancı terörist savaşçıların Avrupa çapındaki mobilizasyonu büyük oranda PKK Avrupa ağı tarafından gerçekleştiriliyor. 2014 yılından beri PKK/PYD/YPG'ye Avrupa'dan katılım artarak devam ediyor. Bu örgütlerin Suriye, Irak ve Türkiye'deki uzantılarına katılan yabancı teröristlerin AB ülkelerine dağılımı ise şöyle: Almanya 250, Avusturya 12, Belçika 11, Çekya 2, Danimarka 20, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 5, İngiltere 30, İtalya 2, İspanya 2, İsveç 50, İsviçre 150, Norveç 13 ve Yunanistan 6. 2018 itibarıyla Almanya'da 370 kişinin örgüte katıldığı, 250 kişinin de savaş bölgelerine gitmek için bu ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Bunlardan 21'i savaştığı bölgede ölürken 130'u da Almanya'ya geri döndü.

AVRUPA'DA TÜRKLERE SALDIRI 71

PKK, 1988-2015 yılları arasında Avrupa'da doğrudan ölümle sonuçlanan 34 terör saldırısında bulundu. Avrupa'da 2000'li yıllara kadar PKK'nın doğrudan dahil olduğu eylem sayısı 174'e ulaştı. Örgüt, Avrupa çapında yalnızca Türk kökenli değil pek çok Kürt kökenli şahıs ve kuruma yönelik uyguladığı baskı ve terör saldırılarıyla ciddi bir güvenlik sorunu teşkil etti. En çok eylemin yapıldığı ülkeler: Almanya, Avusturya ve Fransa. 1 Ocak-15 Mart 2018'de Almanya'da sadece Türk bireylere ve Türk misyonlara yönelik 42 saldırı gerçekleştirildi. Avrupa'da Türklere yönelik 2017-2018 yıllarında kayda geçen toplam 71 PKK/PYD/YPG saldırısı gerçekleştirildi.