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17 Mart 2020 Salı 19:11:04 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:30:19

Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Almanya'dan gelen yolcular, İstanbul'daki 3 öğrenci yurdunda karantinaya alınıyor.

Almanya'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Florya Beşyol Kız öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden İstanbul Havalimanı'na getirilen Türkler otobüslerle yurtlara taşınmaya başlandı. Otobüsler polis ekiplerinin eşliğinde İstanbul Havalimanı'ndan yurtlara doğru hareket etti. Otobüs şoförlerinin özel kıyafet giydiği görüldü.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların hafta sonu durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu. Bu kapsamda Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. 

Türk Hava Yolları uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis ve sağlık ekipleri eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara getirildi. 

Almanya'dan gelen yolcular, Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na, Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'na ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Öte yandan bir kamyonla getirilen demir bariyerler, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nun giriş ve çevresine yerleştirilerek güvenlik önlemleri alındı. Diğer yurtların çevresinde de polis güvenlik önlemi aldı. 

Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak. Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.  

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

AA

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