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04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 03:03:49

Avrupa'dan annelere gecikmiş destek

Avrupa Konseyi’nden bir heyet, oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri’yle görüştü. Anneleri dinleyen heyet üyeleri, raporlarında eylemin de yer alacağını söyledi.

PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocukları için partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül’den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri’ne katılımlar sürüyor. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla Hamur ilçesinden gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Demir’in katılımıyla aile sayısı 51’e yükseldi. 

ALMADAN GİTMEYECEĞİZ 

Süheyla Demir, kızı kaybolduktan sonra kendisiyle bir kez telefonda konuştuğunu, daha sonra haber alamadığını söyledi. Demir, “Gittikten sonra beni aradı, pişman gibi görünüyordu daha sonra aramadı. Biz köyde oturuyoruz, o Ağrı merkezde okuyordu, pansiyonda kalıyordu. Kiminle arkadaşlık yaptı, kim onu yoldan çıkardı, kim onu götürdü; bilmiyorum. Eğer bizi bir yerlerde duyuyorsa; kardeşinle seni almaya geldik Hayal, dön gel. Hayatını çürütmeye gerek yok. Annenle kardeşin seni burada bekliyor, seni almadan da gitmeyeceğiz. Senin için dünyanın öbür ucuna giderim, yeter ki sen gel” dedi. Annelere ziyaretler de devam ediyor. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, dün eylem yapan aileleri ziyaret etti. Aileler, raportörlere, çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve neler yaşadıklarını anlattı. Eş raportörlerden Jacob Wienen, ailelerin acılarının sona ermesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.  

Anneler, Avrupa Konseyi raportörlerine çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattı.  

ACILARINA KULAK VERDİK 

Wienen, oturma eyleminin raporlarında yer alacağını ifade ederek, “Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bu büyük acıyı, bu yakarışı dinledik. Biz bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesine, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz” dedi. Roportörlerden Stephanie Poirel de, “Biz çocukların, gençlerin, küçüklerin bu tür olaylara alet edilişine ilk defa tanık olmuyoruz. Başka yerlerde de oldu bu. Bu en temel çocuk hakları, insan haklarıyla ilgili bir konudur” diye konuştu.

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