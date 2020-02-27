AP heyeti yine 'Kavala' kararına tepki gösterdi

Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen heyet, Türkiye’nin iç işlerine karışma hadsizliğinde bulundu. David McAllister, Gezi davasında beraat ettiği gün 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklanan Osman Kavala için “Serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanmış olması tamamen kabul edilemez bir durumdur” dedi.

McAllister, Türkiye’nin Libya ile anlaşma imzalayarak Akdeniz’da Yunanistan’ı saf dışı bırakmasından duyduğu rahatsızlığı “Türkiye, Libya ile imzaladığı mutabakatla üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal etti” sözleriyle ifade etti. Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP’li belediyelere de arta çıkan Avrupalı yetkililer “Demokratik şekilde seçilmiş bütün belediye başkanlarının görevde olması gerekir” dedi.