'Avrupa ülkelerinden daha ileri durumdayız'

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik kapsamında kente gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

MALATYALI KANKALAR

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, “Gençlerden, Malatyalı kankalarımızdan aldığımız davet üzerine bu buluşma gerçekleşti. Geldiğimiz andan itibaren şahsımıza gösterilen ilgi ve sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Yıldırım, şöyle devam etti: “2001 yılında Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la bu yola çıktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bugünün gençleri bilemezler.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Elhamdülillah o günler geride kaldı. Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den, bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demiryollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız.”