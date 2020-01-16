16 Ocak 2020 Perşembe 09:13:47 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:31:19
Avrupa Haber Ajansları Birliği Ajansının Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını kınadığını açıkladı
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.
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