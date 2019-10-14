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14 Ekim 2019 Pazartesi 15:41:48 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:44:14

Avrupa Birliği, Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), "Türkiye, AB'nin çok önemli bir ortağı ve aynı zamanda Suriye krizinde ve bölgede kilit aktör. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygıları askeri yollarla değil, uluslararası insancıl hukuka uygun siyasi ve diplomatik yollarla giderilmeli." açıklamasında bulundu. Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığı anımsatılan bildirgede, AB Konseyinin ilgili çalışma grubunun bu hafta içinde üye ülkelerin tutumunu gözden geçirmek için toplanacağı duyuruldu.

Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Konseyinde bir aya gelen üye ülke bakanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı.      

Bildirgede, "AB, Türkiye'nin tüm bölgede istikrar ve güvenliğe zarar veren askeri harekatını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın daha fazla sivile zarar vereceği savunuldu.      

Harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi süreci zora soktuğu ifade edilen bildirgede, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun kazanımlarını da tehlikeye attığı iddia edildi.      

- DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon toplanmalı      

Bildirgede, terör örgütü DEAŞ'ın hem Avrupa hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğinin altı çizilerek "DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon bakanlar düzeyinde toplanarak mevcut durumda DEAŞ ile mücadelenin nasıl sürdürüleceğini ele almalı." çağrısı yapıldı.              Bildirgede, "Türkiye AB'nin çok önemli bir ortağı ve aynı zamanda Suriye krizinde ve bölgede kilit aktör. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygıları askeri yollarla değil, uluslararası insancıl hukuka uygun siyasi ve diplomatik yollarla giderilmeli." ifadesine yer verildi.      

Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığı anımsatılan bildirgede, AB Konseyinin ilgili çalışma grubunun bu hafta içinde üye ülkelerin tutumunu gözden geçirmek için toplanacağı duyuruldu.      

Bildirgede, "AB yerel halkların haklarının ihlal ya da göz ardı edildiği bölgelerde istikrar ve kalkınma yardımı sağlamayacaktır. AB, mevcut gelişmeler ışığında olası bir insani ve mülteci krizine cevap vermek için çabalarını sürdürecektir." açıklaması yapıldı.      

- Doğu Akdeniz faaliyetleri      

Üye ülke dışişleri bakanlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yayımladığı diğer bir bildirgede ise "AB Konseyi, Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı. AB Konseyi, bu konu hakkında AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu hızlı biçimde bir teklif sunması için çağrıda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.      
               

 

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