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27 Ağustos 2019 Salı 15:59:06 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 16:00:08

Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatıldı? Avrasya Tüneli trafiğe açıldı mı?

Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatıldı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Avrasya Tüneli Avrupa-Anadolu yönünde trafik kazası oldu. Kaza nedeniyle tünelden araç geçişine izin verilmedi. Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Peki, trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı mı? Avrasya Tüneli son dakika gelişmeleri haberimizde.

Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatıldı? Avrasya Tüneli ne zaman açılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Avrasya Tüneli Avrupa-Anadolu yönünde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tüneldeki araç trafiği kapatıldı. Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Peki, trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı mı? Avrasya Tüneli son dakika gelişmeleri haberimizde.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI MI?

Avrasya Tüneli kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan attı. Kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Ancak bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.

AVRASYA TÜNELİ NEREDE BAŞLAR, NEREDE BİTER?

Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar iniyor. Avrasya Tüneli’ne; Avrupa yakasında Kazlıçeşme, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı’dan ve Asya yakasında Acıbadem, Uzunçayır ve Göztepe’den erişilebiliyor. Tünelin giriş ve çıkış noktaları; Asya yakasında Koşuyolu Kavşağı ve Eyüp Aksoy Kavşağı arası mevkiide, Avrupa yakasında ise Kumkapı mevkiide yer alıyor.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüs için 34,90 TL olarak belirlendi. Tünelden geçmesi yasaklı araçlar arasında ise bisiklet, motosiklet, otobüs, kamyon, tır, çekici araç, ikiden fazla aksı bulunan araç, 5000 kg ağırlık sınırı, tehlikeli madde taşıyan araç ve 2,8 metre yükseklik sınırını aşan araçlar yer alıyor.

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