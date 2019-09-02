Avn’ın hezeyanlarına tokat gibi cevap

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Devleti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne hakaret içerikli bir konuşma yaptı. Haddini aşan Hristiyan Cumhurbaşkanı Avn, Osmanlı’yı “terör devleti” olarak nitelendirdi. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı sırasında Lübnanlılara yönelik ayrımcı politikalar izlendiğini savunan küstah cumhurbaşkanı, Fransızlar sayesinde yeni bir döneme geçildiğini söyledi.

AÇIKLAMALARINA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada büyük tepki toplayan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla haddini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın sert tepki gösterdiği açıklamada, “(Avn’ın) Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Lübnan’da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz” ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasına sahip olmaktan gurur duyduğu vurgulanan açıklamada, “Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde ‘devlet terörü’ yoktur. İddia edildiğinin aksine, Osmanlı dönemi, Ortadoğu’da uzun bir istikrar dönemi olmuştur. Bu dönem, farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Birinci Dünya Savaşı’nı takiben Sykes-Picot temelinde nüfuz alanlarına bölünen bölge, bir daha barış yüzü görmemiştir.

VİCDANİ KARŞILIĞI YOK

Bugün de istikrarsızlık kaynağı olan sorunların tohumları o dönemde atılmıştır. Cumhurbaşkanı Avn’ın hezeyanla tarihi çarpıtarak bugünkü her türlü musibetin kaynağı olan sömürgecilik döneminde olup bitenleri yok sayması ve bunların sorumluluğunu Osmanlı idaresine yüklemeye kalkışması, müstemleke hayranlığının trajik bir tezahürüdür. Bu şuursuz yaklaşımın objektif tarih anlayışında ve bölge halklarının vicdanında hiçbir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.”